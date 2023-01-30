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30 Ocak 2023 Pazartesi 22:53:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 22:53:00

Hac başvuruları bugün sona erecek

Kaynak: AA

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Bu yıl hacca gidecek 83 bin 430 aday, şubat ayında katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek. 2020'deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan kutsal topraklara gidebilecek.

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona erecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, şubat ayında katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

2020'deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan hacca gidebilecek.

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

Böylece hac kontenjanı salgın öncesine dönen Türkiye, nüfusunun yaklaşık binde bir oranında hacı adayını Suudi Arabistan'a gönderecek.

2023 hac organizasyonu hazırlıklarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kafilesinde yer alacak görevlilere yönelik eğitim seminerleri vermeye başladı.

Etiketler : hac başvuruları 2023 hac organizasyonu Türkiye
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