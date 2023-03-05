Güzel canlara Haybulans

Deprem bölgesindeki diğer canlar da unutulmadı. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kırsal mahallelerde enkazdan çıkartılan ve diğer mağdur hayvanlara yerinde sağlık hizmeti sunmak için 'Haybulans' hizmeti başlattı.



ÇADIRDAN AHIRLAR OLUŞTURULUYOR

Depremlerin ardından Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, acil müdahale imkanı tanıyan ekipman ve ilaçlarla donatılan ve "Haybulans" adı verilen minibüsü bölgeye gönderdi. Ekipler, enkazdan çıkartılan ve diğer hayvanların sağlık kontrollerini yapıyor, zehirlenme, salgın ve doğal afet sonrası toplu hayvan ölümleri gibi konularda acil müdahalelerini gerçekleştiriyor. Onlara çadırdan ahırlar oluşturuyor.

SALGIN VE BULAŞICI HASTALIK RİSKİ YOK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, bölgede ihtiyaç duyulan her alana ulaşarak vatandaşlara hizmet etmek için çaba harcadıklarını söyledi. Gezginç, " Hayvanı hasta olan ve herhangi bir isteği olanlar ihbarda bulunuyor. Bölgede sağlık taramasını bitirdik. Yıkılan ahırların hasar tespit çalışmalarını da tamamladık. Salgın ve bulaşıcı hastalık yönünden herhangi bir sıkıntının olmadığını tespit ettik" dedi.