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14 Nisan 2023 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 14:08:00

Güvercin besleme saati

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Edirne'de yaşayan 64 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Yekedüz, her gün aynı saatte suni gölet parkına giderek kuşları elleriyle besliyor. Civardaki kedi ve köpekleri ciğerle besledikten sonra kuşların yanına giden Yekedüz, avuçlarını açarak ellerine konmalarını bekliyor.

Her gün aynı saate adamın yolunu gözleyen kuşlar, onu görünce havada daireler çizerek sabırsızlıkla yem bekliyor. Kendisini çevresindeki hayvanlara adayan adam, kar, kış demeden her gün kendi hazırladığı karışım ile kuşları beslemeye geliyor. Yekedüz'e alışan güvercinler başına ve ellerine konarak besleniyor.

Kasım'da başlayıp Mayıs ayına kadar göletteki kuşları beslediğini söyleyen 64 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Yekedüz, Haziran ayında buğdaylar biçildiği zaman kuşların kendilerinin beslendiğini aktardı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Suni Gölet Parkı kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşlara da yaşam alanı oluyor. Çocukluğundan beri sokak hayvanlarını besleyen 64 yaşındaki Mustafa Yekedüz, emekli olduktan sonra her gün aynı saatte aynı noktada önce kedi ve köpekleri sonra ise güvercinleri elleriyle besliyor. Yekedüz'ün hayvan severliği çevredekilerden de büyük takdir topluyor. Vatandaşlar her sabah buraya yürüyüşe gelirken, o ise kuşları beslemeye geliyor. Aralarındaki bağ görenler şaşırıyor. Bölgedeki güvercinler, Yekedüz'ü görünce etrafını sarıyor, omzuna ve avuçlarına konuyor.

Mısır, buğday ve ayçiçeğinden oluşan bir karışım hazırlayarak güvercinleri beslemeye gelen Yekedüz, her gün ellerini açarak kuşların konmasını bekliyor. Hayvan dostu Yekedüz, bölgedeki köpekler ve kedileri de ciğerle besliyor.

Yıllardır besleme yaptığı için kuşların kendisini tanıdığını ve aralarında güzel bir bağ oluştuğunu söyleyen Yekedüz,"Yıllarca beslediğim için bana çok alıştılar. Yakın buldukları için de her gün gelirler. Yabancılara da gitmezler. Onlar besleniyor biz de bunu görünce mutlu oluyoruz. Sabah ilk önce civardaki kedileri kuru mama ve ciğerle besliyorum. Her sabah saat 10.00'da da buraya gelip kuşları besliyorum. Çarşıdan buğday alıp eve koyuyorum. Kış boyunca mısır, buğday, ayçiçeğinden oluşan bir karışım hazırlayarak her sabah besliyorum" dedi.

Kuşların birbirini kıskandığını ve daha fazla beslenebilmek için omzuna konduğunu aktaran Yekedüz, "Omzuma konuyorlar. Birbirlerini kıskanıyorlar. Daha fazla beslenebilmek için de elimden daha fazla besleniyorlar. İlk kez gelenler gördükleri zaman şaşırıyorlar. Bu da sürekli beslememden dolayı olan bir durum" diye konuştu.

Etiketler : edirne güvercin mustafa yekedüz
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