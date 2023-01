Güvende hissettiğimiz alan başarı getiriyor mu?

Aynaya baktığım zaman, asıl beni görebiliyorum. Maskem yok tamamen "ben" olduğum halimle oradayım. Düşünüyorum da... Sahi istediğim hayatı yaşıyor muyum?

Hedeflerime hayallerime ne kadar yakınım, hayalimdeki hayatı yaşayabiliyor muyum yoksa pes ediyorum artık hepsi geride kaldı mı diyorum..

Hadi bir cesaret diyebilecek güç var mı hala içimde..

Yok artık deyip mevcut konumumu kabul edip oturmalıyım köşemde..

Peki şunu düşünmeni istiyorum.. Bulunduğun yerden bir şey yapmadan daha fazlası istemek bu güne kadar sana ne kazandırdı?Tabii ki hiçbir sey!

Zihnimi dinliyorum ne kadar yoğun ve karmaşık düşünceler içinde..Birşey yapmalıyım durduğum noktadan bir adım ileriye gitmek için.. Evet bunun için ne mümkün?

Konfor alanından çıkmak için cesaretin varsa bu haftasonu yazım tam da senin için..

Gelişim ve değişim en hızlı şekilde konfor alanın dışına çıktığın zaman gerçekleşir. Bu hem profesyonel hem de kişisel yaşam için geçerlidir. İçinde konfor alanından çıkmak için ufak bir cesaret varsa; büyük adımlar atmasan da hedefine küçük adımlarla ilerlemen, yavaş yavaş ihtiyaç duyduğun cesareti senin için geliştirecek ve hedefine ulaşma yolunda da önünü açacaktır. Bir başlangıç yapmak istiyor, ama nereden başlayacağını bilemiyorsan kelimeleri takip et ve okumaya devam et..

Konfor alanı kişinin stres yapmadan ya da endişe duymadan kendisini güvende ve rahat hissettiği psikolojik bir ruh halidir. Mevcut durumu koruma düşüncesi ve konfor alanı dışına çıkmanın hissettirdiği korku duygusundan kaçınma halidir.

Konfor Alanından Nasıl Çıkılır?

* Konfor alanından çıkmak için öncelikle kararlı olmak gereklidir. Konfor alanı fırsat bulduğu her an "korku" duygusunu kullanarak sizin geri adım atmanızı isteyecektir. Her değişikliğin kalıcı olarak gerçekleşmesi için karar vermek ve sürekliliğini sağlamak önemlidir. Konfor alanınızın dışına çıktığınızda kendinizi gerçekten harika hissedersiniz. O alıştığınız, o güvendiğiniz rahat alanın dışına çıktığınızda kendinizi istediğiniz her şeyi yapabilecek kadar özgür hisseder, ilk baştaki korku ve endişe hissinin rahatlığa evrildiğini deneyimledikçe konfor alanından çıkmaktan daha çok keyif alırsınız. Mesela; yeni insanlarla tanışmakta zorluk yaşıyorsunuz. Yeni tanıştığınız birinin karşısında ne diyeceğinizi bilemiyor,panik atak derecesinde kaygı duyuyor ve konuşmanın devamını nasıl getireceğiniz konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bunun için yapmanız gereken şey her gün daha çok insanla iletişim kurmak olmalıdır. İlk başta herşey umduğunuz gibi olmasa da zamanla kararlılık ve süreklilikle her geçen gün daha iyi iletişim kurabildiğinizi ve tecrübelerinizden değiştirmeniz gereken yönleriniz olduğunu fark ederek değişerek dönüşerek daha iyi hissederek ilerlersiniz. Fakat ilk korku ve kaygıda pes etmeniz artık konfor alanının dışına çıkmanın tehlikeli olduğunun haklılığını gösterecektir.

* Konfor alanınızın dışına çıkmak için acele etmeyin. Örneğin; kendinizi topluluk önünde çok profesyonel bir konuşmacı olarak hayal ediyorsunuz fakat topluluk önünde konuşmaktan çekiniyorsunuz. Hayallerinizi yaşamak için korkunuzu yenmek istiyorsanız eğer ilk olarak küçük hedeflerle başlamalısınız. İlk tecrübe olarak yüzlerce kişinin önüne çıkmak yerine daha küçük topluluklarda konuşarak adım adım ilerleyebilirsiniz. Karşınızdaki insanların sayısını azar azar attırarak konfor alanınızın dışına daha kolay çıkabilirsiniz.

* Şimdi zamanı değil, biraz daha beklemem lazım, ya hedefe ulaşamazsam, bunun için hiç vaktim yok, kendimi riske atamam..." Evet, konfor alanının dışına çıkmamak için üretilen bahaneler konusunda dikkatli olmalısınız. Konfor alanı dışına çıkmak için bir tarih koymayın kendinize hemen küçük bir adımla başlayın. Çünkü pek çok kişi konfor alanının dışına çıkmak istediğini söyler ama bunu yapmamak için bahane üreterek adım atmaktan kaçınır. Eğer sınırlarınızın dışına çıkmamak için birtakım nedenler olduğunu düşünüyorsanız, bunların bahane mi yoksa gerçek gerekçe mi olduğu konusunda kendinize dürüst davranarak bir adım atmalısınız. Konfor alanının dışına çıkabilmeyi başaran bireyler, kendi potansiyellerini farkederek farklı başarılara imza atabilmektedir. Yeni deneyimler, farklı bakış açıları, farklı düşünme becerileri bireyler kendilerine kazandırmaktadır. Konfor alanının dışına çıktığında birçok iniş ve çıkış yaşamanın olası olduğunu, ama hepsinin senin gelişim yolculuğun için kaçınılmaz bir fırsat olduğunu kabul ettiğin zaman daha cesurca ilerleyip yeniliklerin bir parçası olduğunu gelişimin mutluluğunu hissederek yaşayacaksın.. Konfor alanını gerçekten geride bırakmanın tek yolu, bugün bir adım atarak harekete geçmektir.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı