Gürpınar açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Gürpınar açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."
Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/Yj1uuTVoML— KEGM (@kiyiemniyet) October 26, 2022
- İstanbul Havalimanı kulesi meme kanserine dikkat çekmek için pembeye büründü
- Maden şehidinin bebeği babasının adı ile yaşayacak
- Gürpınar açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
- Eskişehir'de çocuk oyun parkına yakılarak zarar verildi
- Hastalığına çare ararken İngilizce öğrendi
- SKUTER KAZALARINA 'TERS ÇİZGİ' ÖNERİSİ