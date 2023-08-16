Gurbete trenle dönüş

YOLCULUĞUN TADINI ÇIKARIYORLAR

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşleri sürüyor. Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçilerin büyük kısmı araçlarını Edirne Garı'nda vagona yükleyip kompartımanlara geçerek, dönüş yolculuğunun keyfini çıkartıyor.

Edirne'den hareket eden "Optima Ekspres" Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya güzergahından yaklaşık 35 saatte son durağı Avusturya'nın Villach şehrine ulaşıyor.

SINIRDAKİ YOĞUNLUKTAN KAÇTILAR

Almanya'nın Münih kentine dönen Cengiz Güneş, "Trenle yolculuk yapmak rahat ve konforlu. Trenin içerisinde açık restoran dahil her şey var. Her şey mükemmel, istediğini bulabiliyorsun. Yatarak yolculuk yapıyorsunuz" dedi.

Avusturya'nın Salzburg şehrine dönen Cevdet Teke, gelirken karayolunu kullandığını ancak dönüşte Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan yoğunlukta aracıyla beklememek için treni tercih ettiğini anlattı.