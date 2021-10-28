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28 Ekim 2021 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 17:08:00

Gurabahane-i Laklakan... Patili dostlara şifa dağıtıyor

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9. yüzyılda leyleklerin tedavisi için kurulan Gurabahane-i Laklakan, sokak hayvanlarına şifa oluyor. Türkiye'nin ilk hayvan hastanesinde yaralı kedi, köpek ve kuşların yanı sıra sahipli hayvanların da tedavileri yapılıyor.

DÜŞKÜN LEYLEKLER EVİ

Dünyanın ilk hayvan hastanesi olarak bilinen ve "Düşkün Leylekler Evi" anlamına gelen Gurabahane-i Laklakan, Bursa'da tarihi Irgandı Köprüsü'nün yanında, Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Gurabahane-i Laklakan'da, hayvan severler tarafından getirilen sokak hayvanlarının aşıları yapılırken, antiparaziter uygulamalar ile tedavileri de gerçekleştiriliyor.

PANSUMANLARI YAPILIYOR

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, "Genelde mayıs-haziran aylarında ayağı kırık göçmen kuşlar, leylek gelebilmekte. Onun yanı sıra özellikle Kayhan Mahallesi'nde ve bu çevrede yaşayan hayvanseverlerin sokakta baktıkları kedi ve köpeklere aşı enjeksiyon ve pansuman gibi uygulamalar yapılmakta ama daha komplike vakalar getirildiğinde ekiplerimiz tarafından sevkleri yapılmaktadır" dedi.

Etiketler : köpek pansuman veteriner
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