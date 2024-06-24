Günün menüsü bizden yapması sizden...

Pratik, hızlı, ve lezzetli mercimek çorbası, geleneksel yemeğimiz güveç, güvece eşlik eden pilav, enerjisi ve görüntüsüyle keyif veren çikolatalı pasta... Güçlü ve sağlıklı kalmak için yemek yemek şart. Çünkü yiyecekler ilacımız, ilacımız yiyeceklerimiz... Menünün malzemelerine ve yapılışına dikkat etmeyi unutmayalım...

Mercimek Çorbası

Malzemeler

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 adet havuç

2 litre sıcak su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Yapılışı

Kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur. Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir. Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edilir. Üzerine su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Çorbamız kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir. Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir. Eğer blenderiniz yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz. Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir ve karıştırılır. 5 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır. Kıvamı koyu gelirse size, bir miktar su ilave edilerek bir taşım kaynatılır. Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı alınır, kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan alınır. Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir. Yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)

Güveç

Malzemeler

400 gram dana eti

6 adet patates

2 orta boy patlıcan

1 yeşil sivri biber

1 büyük soğan

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

1, 5 su bardağı su

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Yapılışı

Lezzetli bir güveç tarifi için patlıcanların acısının alınması gerekir. Bu yüzden patlıcanları küp küp doğrayın ve tuzlu suda bekletin. Bir yandan da eti kuşbaşı doğrayın ve tavada soteleyin. Suyunu çekince 1 yemek kaşığı yağ ile hafif kavurun ve fırın kabına koyun. Bunun için güveç uygun değilse borcam da kullanabilirsiniz. Patlıcanları soğuk su ile yıkayın ve etlerin üzerine ilave edin. Patateslerin kabuğunu soyun ve yıkadıktan sonra doğrayarak onları da et ve patlıcanın içine ekleyin. Soğanı yemeklik doğrayın ve kavurun. Karabiber, tuz ve salçasını da ekleyin karıştırın. Ardından soğuk su ekleyerek tekrar karıştırıp kenara alın. Yeşilbiberi ve sarımsakları da doğrayarak karışıma ilave edin. Son olarak sosu üzerlerine dökün ve harmanlayın. 200 derece fırında pişirin. Güveç tarifi akşam yemeğine hazır. Afiyet olsun...

Pilav

Malzemeler

2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)

2 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

Yarım yemek kaşığı kadar şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Uygun bir pilav tenceresinin içerisine tereyağı ekleyin. Tereyağı eridikten sonra pirinçleri ekleyip kavurmaya başlayın. Pirinçler tane tane dökülmeye başlayana kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Sıcak suyu ekleyin, tuzu ve karabiberi de ilave edin. Bu aşamada yarım yemek kaşığı kadar şekeri de ekleyerek iyice karıştırın. Tuz az gelirse ekleme yapabilirsiniz. Eklediğiniz şeker, pilavınızın tane tane olmasını sağlayacak. Bir kez karıştırın, kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.

Çikolatalı pasta

Malzemeler

4 adet yumurta

5 yemek kaşığı soğuk su

155 gram şeker ( 1 su bardağından 1 parmak eksik)

25 gr Kakao (1 yemek kaşığı)

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz

1 su bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

Ara kreması için;

130 gram bitter çikolata

2,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı mısır nişastası

2 yemek kaşığı kakao

200 gr margarin

Üzeri için;

150 gr süt kreması

200 gr bitter çikolata

25 gram eritilmiş beyaz çikolata

Yapılışı

Krema yapımı ile başlanılır. Tencereye süt, nişasta ve kakao eklenir. Şeker sertleşinceye kadar pişirilir. Kaynaması bittiğinde ocaktan alınarak eritilir. Üzerine streç serilir ve dinlenilmesine izin verilir. Yumurta akına su ve tuz ilave edilir. Ayrı bir kapta yumurta sarılarına şeker ve vanilya eklenerek karışım beyaz bir krema oluncaya kadar çırpılır. Yumurta akları dolu kap yumurta sarılı kaba ilave edilir. Mikser kullanılması önerilmez. İstenilen kremanın sönmesi engellendiğinden spatula yardımı ile karıştırılmalıdır. Un ve nişasta eklenilir. Kelepçeli kaba dökülür. Kek 175 derecelik fırına yerleştirilir, 25 dakika pişirilir. Tamamen soğumuş olan muhallebi bir kez mikserle çırpılır ve oda ısısında yumuşamış yağ ilave edilir. Tekrar mikserle 3-4 dakika çırpılır. Sos ılıdığında pastanın her yeri bu sosla kaplanır.

Afiyet şeker olsun...