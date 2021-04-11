  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
2 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerli otomobile yerli çip
Libya Başbakanı Dibeybe, 14 bakanla Türkiye'ye geliyor
Zelenskiy'den ''uçak yapımı'' açıklaması
Türkiye'den 4 ülkeye yardım
Korona atlatanların psikolojisi bozuluyor
Probiyotik tüketerek kanseri önleyebiliriz
Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Beldeki ağrıdan ameliyatsız kurtulun
Fazla kilo gözleri de vuruyor
Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
'Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var'
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu
2021'de 40 terör eylemi engellendi
10 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı
Başkan Erdoğan: Karadeniz barış ve huzur denizi olmaya devam etmeli
Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlara uyarı
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları polisle çatıştı
Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek
Baykar Akıncı PT-3 orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Altun, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Myanmar ordusu Bago'da protestoculara ateş açtı: 80 ölü
Bakan Soylu açıkladı: 462 terörist artık etkisiz
Kendi başbakanına Türkiye tepkisi
11 Nisan 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 08:30:00

Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep

ABONE OL

BAŞAK: MOTİVASYON DÜŞÜRECEK HERŞEYDEN UZAK DURMALI KOÇ: PARASAL ANLAMDA RAHATLAYACAĞI BİR DÖNEMDE İKİZLER: SEVDİĞİYLE GÜÇ SAVAŞINA GİRMESİ SÖZ KONUSU YAY: KİM DOST, KİM DÜŞMAN GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. El kesikleri ve ufak kazalar olabileceği gibi, böbrek, baş ve migren ağrıları da çekebilirsiniz. Finansal anlamda rahatlasanız da önünüzü görmediğiniz harcamalar hakkında aşırıya kaçmamalısınız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bazı yüzleşmeler ve hayal kırıklıklıkları hoşunuza gitmesede hayallerinizi yeniden yapılandırmak için zamanınız bulunuyor. Alternatif iş fırsatlarını onaylamadan önce bugün tekrar bir düşünmekte fayda görüyorum. Sevdiğiniz kişinin önemli bir sağlık sıkıntısı bulunabilir, ihmal etmeyiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Beraberliğinizde ben-sen kavgaları gözler önünde. Eşinizle aranızda görünmeyen problemleri fark edeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Açıklamak isteyeceğiniz önemli projeler için biraz daha sessizliğinizi koruyabilirsiniz. İş yerinizde değişecek pek çok enerjiye açıksınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün sağlığınızla ilgili önemli kontrolleri yaptırmalı ve şüphelendiğiniz bazı hastalıklar bulunuyorsa ileriki günlere ertelememelisiniz. Gün içerisinde sokak hayvanlarını beslemeniz ve yardıma ihtiyacı olan kimselere el uzatmanız sizi günün negatif pek çok etkisinden koruyacaktır. İş yerinizde niyetinden emin olmadığınız kişilere sırlarınızı vermeyiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)e

Bugün eşinizin akrabalarının sağlık problemleri ve aile içindeki sıkıntıları ile ilgilenebilirsiniz. İçinizde uzunca zamandır sakladığınız ve özlemini çektiğiniz hayalinizin gerçeğe dönüşeceği yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz ancak biraz sessiz kalmak ve bu enerjiyi kendinizde saklamanız pek çok negatiften korunmanızı sağlayacaktır.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Parasal anlamda gelirleriniz artarken, uzunca süredir biriken masraflarınız sizi birazcık sıkıntıya sokabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir döngüden geçiyorsunuz. Sağlığınızla ilgili sıkıntı yaşadığınız pek çok konu hakkında önlemlerinizi almalı ve kontrollerinizi yaptırmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Yaşadığınız yeri değiştirmek isteyebilir, belki de evdeki pek çok enerjinin bugün üzerinize geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Yakın arkadaş ve sevdiğiniz kişi ile aranızdaki belirsiz sıkıntıların kaynağını anlamlandıracağınız günlerden geçerken. Kendinize çok fazla yüklenmemeli ve psikolojik olarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Geçtiğimiz yıllarda hukuki anlamda önemli bir alacağınız varsa aile içinde oluşan bir miras bölümü de olabilir sonuçlarını almaya doğru gidiyor olabilirsiniz. Ancak çıkan yalancı şahitlere karşı temkinli olmalısınız. Beraberliğinizde karşınıza çıkan konular karşısında sakinliğinizi korumalı ve bazı konuları zamana yaymalısınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Kim dost, kim düşman gözler önünde olacak. Eşinizin akrabalarından ve yakın arkadaşlarınızdan aldığınız tepkilerin sebeplerini anlayacağınız bir gün sizi bekliyor. Parasal kaynaklarınızda artan harcamaları biraz kontrol altında tutmalı ve temkinli adımlar atmalısınız. Arabanızla bugün hız yapmamaya özen göstermelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Umulmadık vergi ve borçlara sıkıntı yapabilirsiniz ancak hepsinin üstesinden geleceksiniz. Yakın akrabalarınızın yaşadığı ayrılık veya sıkıntılarına biraz üzükürken, .sağlığınıza ekstra önem göstermelisiniz. İş hayatınızdaki belirsiz pek çok konuyu anlamlandıracak ancak aldığınız önlemlerle birlikte hızlıca yol katedeceksiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Ani çıkan masraflara karşı biraz temkinli olmakta fayda görüyorum. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili önemli bir sürecin içerisinden geçebilirsiniz. Ev sahibinizin ve komşularınızın yaşattığı bazı sıkıntılardan dolayı yeni bir ev arıyor olabilirsiniz. Bu süreçle birlikte belki de yeni bir ev sahibi olma yolculuğunuz başlıyordur, kimbilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Kayınvalide ve eşinizin ailesiyle yaşadığınız sıkıntıların iç yüzünü öğrenirken, sessiz kalmak isteyebilirsiniz.. Hukuksal anlamda yaptığınız başvurular belli bir süre daha çözümlenmeyebilir. Dış görünüşünüzün değiştiği günlerden geçerken, sağlığınızı tekrar kazanacağınız bir süreçten geçiyorsunuz.

Etiketler : burçlar günlük burçlar burç yorumu
Serdar'ın hikayesi Seçil'den

Serdar'ın hikayesi Seçil'den
Aramızda büyük bir sevgi var!

Aramızda büyük bir sevgi var!
Alba'nın tercihi Türk markası

Alba'nın tercihi Türk markası
O görüntüler sonrası gerildik

O görüntüler sonrası gerildik
Kayseri'de çekimler bitti

Kayseri'de çekimler bitti
Özgüvensizliğimden oyuncu olamadım

Özgüvensizliğimden oyuncu olamadım
Gizem teklif bekliyor

Gizem teklif bekliyor
‘Cevdet' için saçlarını kesti

‘Cevdet' için saçlarını kesti
Davalık eşiyle dijitale geliyor!

Davalık eşiyle dijitale geliyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER