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28 Kasım 2020 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:29 Kasım 2020 Pazar 07:24:00

Günlük burç yorumları-Uzman Astrolog Özlem Recep

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Bugün burçları neler bekliyor? Oğlak: Kıskanılacak projelere imza atmak üzere. Boğa, önemli bir sorunu atlatarak sevinç yaşayabilir. İkizler, evliliğe gidebilecek büyük bir aşk geliyor. Yengeç: Aile büyüklerinin manevi desteğini alacaks İşte günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Eşinizle evinizin içinde aşk, mutluluk, karşılıklı birbirinizi anlayacağınız harika zamanlar geçireceksiniz.. Ağustos ayından beri çektiğiniz sıkıntıları ara ara hatırlasanız da anın tadını çıkaracaksınız. Maddi anlamda şans ve fırsatların elinize geçme fırsatı bulunuyor. Uzak bir şehirden yeni bir yatırım için eşinizle hayallere ve planlara kapılacaksınız. Kalbi boş olan Koç burçları sürpriz haberlere ve görüşmelere bugün kalplerini açabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Sevginizi çok değişik yollarla ifade ederken eşinizi çok mutlu edeceksiniz. Belki önemli bir sağlık sıkıntısı, belki de önemli bir maddi problemi atlatmanın sevincini yaşayacaksınız. Yeni iş fırsatları ve projelere hazırlıklı olun, sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız yardım edecek gibi görünüyor Kalbi boş olan Boğa burçları aşk ve sevgi için kalplerini açmaya hazırlanmalılar, yara aldığınız yerler sarılacak.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Evliliğe doğru giden bir aşkı açıklamak için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Yeni iş fırsatları ve anlaşmalar kapınızı çaldı çalacak gibi görünüyor. Ortaklıklar ve size sunulan projeler karşısında gelir artışı yaşayacağınız projeler bulunmakta. Elinize aniden geçen büyük paraları tutmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Uzunca süredir bebek planlayan ama sonuç alamayan Yengeç burçları sürpriz gebelik haberleri ile evlerinde sevinç yaşayabilir. Aile büyüklerinizin maddi manevi desteği sizi pek çok konuda mutlu edecek. Kalbi boş olan Yengeç burçları, evlilik yapabilecekleri yeni talipler ile karşılaşabilir. Beraberliği olan çiftlerin ise ailelerinin desteği ile 2021 Temmuz ayından sonra evliliğe giden güzel bir yolculuk yapacaklarını söyleyebilirim.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda umulmadık terfiler ve mali anlamda gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Çalışma hayatınızda uzunca zamandır yaşadığınız sıkıntılar, kalıcı çözümlerle birlikte sonuçlanacak. Evinizin içindeki güzellikler artarken, hanenize yeni katılacak olan aile bireyleri ve sürpriz haberlere çok büyük mutluluk yaşayacaksınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Beklediğiniz projenizle ilgili sürpriz haberler alacağınız harika bir gündesiniz. Eğitim ve öğretim konularında kat edeceğiniz şanslı fırsatlar kapınızı çalabilir. İş girişleri için önemli bir imtihana hazırlanıyorsanız şanslı bir dönemdesiniz. Aşk ve ilişkilerde kalbi boş olan Başak Burçları tesadüf karşılaşmalara kendisini hazırlamalı, belki de bu birliktelik mutlu bir yuvaya doğru gidebilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Eğitim gördüğünüz bir toplulukta isminizden bahsettirmeye başladığınız bir döngünün içindesiniz. Evinizin içindeki mutluluk, eşinizin ve çocuğunuzun size verdiği değer ile birlikte artacak. Beraberliği olan Terazi burçları evlilik teklifi alabilir. Kalbi boş olanlar ise sürpriz karşılaşmalara kalplerini açmalılar. Dikkat etmeniz gereken konu ise maddi anlamdaki harcamalarınız, ama hepsi toparlanacak merak etmeyiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Muhteşem projelerle birlikte kendinizden söz ettireceksiniz. Kendinizi fiziksel ve ruhsal anlamda harika hissederken, uzunca zamandır yaşadığınız sıkıntıların bitişi ile derin bir nefes alacaksınız. Evli olan Akrep burçları eşlerinden muazzam değer görürken, kalbi boş olanlar ise yakın zamanda karşılarına çıkacak eş adayları için kendilerini hazırlamalı.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşk ve ilişkilerde uzunca süredir şans vermem dediğiniz birini bugün itibariyle hayatınıza dahil edebilirsiniz. Evli olanlar eşinizle uzunca zamandır yaşadığınız problemlemin çözümü için ona karşı kalbinizi açacaksınız. Akrabalarınızdan alacağınız destek ile pek çok sorununuzu kolaylıkla çözümleyeceksiniz. Günün negatif yanı, evinizin içine dahil olan yardımcılarınızın sağlık problemi olabilir, dikkatli olmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Yeni iş projeleri hazırlayacağınız sürpriz ortaklıklar rakipleriniz tarafından kıskanılıyor diyebilirim. Aralık sonrasında daha büyük ses getireceksiniz. Eşiniz ve ailenizden alacağınız destekler sizi çok mutlu ederken, aranızda geçen ufak tefek geçimsizliklerin yerine sevgi ve mutluluk sizinle birlikte olacak. Günün negatif yanı, sizinle beraber çalışan kişilerin sağlık durumlarına dikkat etmenizi önerebilirim.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzunca süredir görmediğiniz akrabalarınızla haftasonunuzu geçirmeniz sizi mutlu edebilir. Sürpriz bebek haberleri verebilir veya alabilirsiniz. Problem yaşadığınız arkadaşlarınıza karşı içinizde saklı kalan duyguları daha rahat ifade ederken, yanlış anlaşılmaların önüne geçebileceksiniz. Hayatınızdaki uzunca süredir yaşadığınız sıkıntıları şimdi kenara atma zamanı. Eşiniz ve aileniz ile kenetlenerek huzuru deneyimleyebilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek harika enerjiler bugün sizinle birlikte olacak. Parasal kaynaklarınızın artacağı harika projelerden haberler gelebilir. Uzunca süredir yaşadığınız sağlık problemlerinizde rahatlama yaşarken, belki de hayalini kurduğunuz bebek gibi bir mucizenin size kavuşacağı günlerden geçiyor olabilirsiniz. Eşinizin ailesini aramayı ve gönlünü almayı unutmayın, onların duaları size çok iyi gelecek. Kalbi boş olan Balıklar karşılarına yeni eş adayları çıkabilir.

Uzman Astrolog Özlem Recep

Etiketler : burç yorumları astroloji burçlar
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