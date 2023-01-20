Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Aşkın Şengün

BOĞA: KARİYER HAYATI HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ HALE GELECEK

KOÇ: ZEKİ, İLERİCİ, İDEALİST DÜŞÜNCELERİ ÖN PLANDA OLACAĞI GÜNLER

İKİZLER: BUGÜNLERDE GÖRÜŞLER, İNANÇLAR, FİKİRLER RAHATÇA DİLE GELECEK

YENGEÇ: BELİRSİZLİK YAŞANAN GÖNÜL MEVZULARI NETLİK KAZANABİLİR

KOÇ BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Aynı zamanda bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle arkadaşlıklar, sosyal alanlar ve sosyal medya kullanımı artabilir. Ancak bu alanda olan ilişkiler de kısıtlanma ve engellenme durumları devam etmektedir. Öte yandan kariyer hayatında ise düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

BOĞA BURCU

Zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Aynı zamanda bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle kariyer hayatı daha önemli hale gelecek ancak bu alanda olan ilişkilerde sınırlama ve engellenme içinde olmakla birlikte görüş ve düşünceler inançlar alanında düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

İKİZLER BURCU

Bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Aynı zamanda bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle görüşler, inançlar, fikirler ön plana çıkmaya başlayacak ve aynı zamanda uzakta olan insanlar iletişim açısından sıkıntılar devam etmektedir. Ortaklaşa parasal ve maddi konularda düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

YENGEÇ BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Aynı zamanda bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda kısıtlanma ve engellenme ile birlikte alan daha çok öne çıkabilir. Ciddi ilişkiler de düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

ASLAN BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Aynı zamanda bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında kısıtlanma ve engellenme ile birlikte bu alan öne çıkacaktır. İş hayatında düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

BAŞAK BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle iş hayatı alanında kısıtlanma ve engellenme içinde olsak da bu alan öne çıkacaktır. Aşk hayatında ise düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

TERAZİ BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Aynı zamanda bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle aşk hayatı alanında kısıtlanma ve engellenme içinde olsanız da bu alanda oldukça ön plana çıkacaktır. Ev ve aile hayatında ise düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

AKREP BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Aynı zamanda bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle aile hayatı alanında kısıtlanma ve engellenme içinde olsanız da bu alan oldukça öne çıkacaktır. Yakın çevre, kardeşler alanında düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

YAY BURCU

Güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Aynı zamanda ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında kısıtlanma ve engellenme içinde olsanız da bu alan öne çıkacaktır. Aynı zamanda parasal ve maddi konularda düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

OĞLAK BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle parasal ve maddi konularda kısıtlanma ve engellenme içinde olsanız da bu alan öne çıkacaktır. Aynı zamanda bu dönem de genel anlamda düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

KOVA BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle aile hayatında kısıtlanma ve engellenme hissi ile birlikte, bu alanda öne çıkacaktır. Aynı zamanda ruhsal ve içsel anlamda düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.

BALIK BURCU

Bugün güneş kova burcuna girdiğinden dolayı bir aylık süre içeresinde zeki, yaratıcı, ilerici, idealist ve hümanist yaklaşımlar ile birlikte orijinal fikirler içinde olabiliriz. Bugün ay Merkür kavuşumu ve Satürn Venüs kavuşumu da olduğundan özellikle içsel ve ruhsal anlamda sorunlu bir dönem çok zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında düşünceler ve duygusal yaklaşımlar birbiri ile uyumlu halde olacaktır.