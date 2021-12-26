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26 Aralık 2021 Pazar 09:50:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 09:50:00

Güngören'de kaza yapan araç tramvay yoluna girdi

Kaynak: DHA

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Güngören Tramvay İstasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı. Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

GÜNGÖREN Tramvay İstasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı.

Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Metro İstanbul'da yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Aracın tamvay yolundan kaldırılması çalışmalarının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

Etiketler : Güngören tramvay yolu kaza
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