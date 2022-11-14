Güneşin batışının en güzel izlendiği yer

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde yer alan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

"Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı Ören Yeri'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Dünya mirası, günlük bin kişiye yakın ziyaretçi ağırlıyor.





Nemrut Dağı, Türkiye'nin birçok yerinden gelen yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.