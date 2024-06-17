Seçerken dikkat!

Güneş gözlüğü alırken bu ayrıntıya dikkat! Cam rengini neye göre seçmeli?

Güneşin zararlı UV ışınlarından koruyan güneş gözlüklerinin ayrıca stilinizi de yansıtması gerekiyor. Yüz hatlarınıza tabiri yerindeyse cuk oturan bir güneş gözlüğü estetik açıdan sizi bir adım öne taşır. Güneş gözlüğü alırken en çok dikkat etmeniz gereken husus cam rengidir.

Camın rengi hem görsel olarak tatmin etmeli hem de bulunduğunuz ortama uyum sağlamalı. Peki stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak olan cam rengini seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...

MAVİ



Kontrastı artıran ve daha aydınlık bir görüntü sunan mavi camları gün içinde her an kullanabilirsiniz. Mavi gözlük camı, uzun süre dışarıda zaman geçireceğiniz bir gün için oldukça ideal.

GRİ



Renk algısını belki de en iyi şekilde yansıtan gri camlar, her etkinlik için uygun bir tercih. Klasik bir görünüm sunan gri gözlük camları, şık ve her ana uyarlanabilir.

KAHVERENGİ



Kahverengi tonlarındaki gözlük camları ışığı kırar ve doğal bir görüntü sağlar. Ayrıca verdiği nostaljik havayı da göz ardı etmeyin.

YEŞİL



Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan yeşil gözlük camları, dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli bir görünüm sunuyor.

SARI



Aydınlığın daha az olduğu günlerde sarı gözlük camları çok daha iyi performans sağlıyor. Ayrıca parlaklık daha dengeli olurken görüntüler netlik kazanıyor.

KIRMIZI



Renklerin keskinliğini artıran ve daha net bir görüntü sağlayan kırmızı gözlük camları, stil tercihi olarak oldukça dikkat çekici.