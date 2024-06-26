Güne enerjik ve lezzetli bir başlangıç

Güne enerjik ve lezzetli bir başlangıç

Sabahları enerjik başlamak için farklı ve sağlıklı bir tarif mi arıyorsunuz? İşte lezzetli ve besleyici bir seçenek: Yumurta dolgulu biber halkaları. Bu tarifle güne zinde ve tok bir şekilde başlayabilirsiniz. İşte ymurtayı hafifleştirn enerji deposu kahvaltılık tarifi...

MALZEMELER:



- 2 büyük kırmızı biber

- 4 yumurta

- 1 avuç ıspanak

- 1 avuç rendelenmiş peynir (tercihen kaşar veya çedar)

- Tuz ve karabiber

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Taze maydanoz (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI:



Biberleri Hazırlayın: Kırmızı biberleri halka şeklinde kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

Ispanakları Soteleyin: Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve ıspanakları birkaç dakika soteleyin.

Biber Halkalarını Doldurun: Biber halkalarını tavaya yerleştirin. Her halkanın içine bir miktar sotelediğiniz ıspanaktan koyun.

Yumurtaları Kırın: Her biber halkasının içine bir yumurta kırın.

Pişirme: Yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar orta ateşte pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Peynir Ekleyin: Rendelenmiş peyniri yumurtaların üzerine serpin ve peynir eriyene kadar pişirmeye devam edin.

Servis: Üzerine taze maydanoz serpiştirerek sıcak servis edin.





Afiyet olsun.



