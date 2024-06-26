Güne enerjik ve lezzetli bir başlangıç
Kaynak: GUNES.COM
Yepyeni bir güne size yenilenmiş bir enerji ile başlatacak protein deposu bir kahvaltı hazırlayalım mı? Yumurtanın hafif hali ve sağlıklı hafif bu kahvaltılık tarifi yemek listesine eklemek isteyeceksiniz. Detaylar haberimizde...
Sabahları enerjik başlamak için farklı ve sağlıklı bir tarif mi arıyorsunuz? İşte lezzetli ve besleyici bir seçenek: Yumurta dolgulu biber halkaları. Bu tarifle güne zinde ve tok bir şekilde başlayabilirsiniz. İşte ymurtayı hafifleştirn enerji deposu kahvaltılık tarifi...
MALZEMELER:
- 2 büyük kırmızı biber
- 4 yumurta
- 1 avuç ıspanak
- 1 avuç rendelenmiş peynir (tercihen kaşar veya çedar)
- Tuz ve karabiber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Taze maydanoz (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI:
Biberleri Hazırlayın: Kırmızı biberleri halka şeklinde kesin ve çekirdeklerini çıkarın.
Ispanakları Soteleyin: Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve ıspanakları birkaç dakika soteleyin.
Biber Halkalarını Doldurun: Biber halkalarını tavaya yerleştirin. Her halkanın içine bir miktar sotelediğiniz ıspanaktan koyun.
Yumurtaları Kırın: Her biber halkasının içine bir yumurta kırın.
Pişirme: Yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar orta ateşte pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Peynir Ekleyin: Rendelenmiş peyniri yumurtaların üzerine serpin ve peynir eriyene kadar pişirmeye devam edin.
Servis: Üzerine taze maydanoz serpiştirerek sıcak servis edin.
Afiyet olsun.