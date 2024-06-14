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14 Haziran 2024 Cuma 18:23:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 18:23:00

Gün içinde sıklıkla kestiriyorsanız dikkat! Öğle uykusu kilo aldırır mı?

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Günün en keyifli aktivitelerinden biri uyku… Uyumak vücudun adeta enerji deposu. Ancak öğle uykusu için de bunu diyebilir miyiz? Öğle uykusu faydalı mı, faydaları neler? En önemlisi kilo aldırır mı? Cevapları merak ediyorsanız eğer sizi aşağıya alalım.

Çocukluğumuzda başlayan öğle uykusu alışkanlığımız en az gece uykusu kadar faydalı. Birçok kişi gereksiz görse de öğle uykusu, insanların uykuya en elverişli olduğu zamandır.

GÜNE YENİDEN BAŞLAMAK

Özellikle performans arttırma, vücudu tazeleme ve problem çözme yeteneğini arttırma gibi çeşitli faydaları var. Ayrıca öğlen uyumayı tercih eden kişiler sanki güne yeniden başlıyormuş hissi ile uyanırlar.

İNSANIN ÜZERİNE AĞIRLIK ÇÖKER

Gün içinde insan gece 03:00 ve öğlen 14:00 – 15:00 arası uykuya ihtiyaç duyar. Hele ki öğle yemeğinin ardından insanın üzerine bir ağırlık çöker.

Ancak bunları sakın yapmayın:

  1. Öğlen uykusunun çok uzun süreli olmaması lazım, birkaç saatlik uyku yeterli olur.
  2. Erişkinler için bu süre yarım saat olmalıdır.
  3. Gece uyumayıp öğlen uyumanın kimseye faydası olmaz.

ÖĞLE UYKUSU KİLO ALDIRIR MI?

Öğle yemeği yedikten sonra şöyle bir uzanmayı herkes ister. Ancak uyandıktan sonra karnımızın şişkinliği ile aklımızda tek bir soru olur. 'Acaba kilo alır mıyım?' hemen cevabını verelim.

İŞLER DEĞİŞİR

Öncelikle öğle uykusunun tek başına kilo aldırma gibi bir durumu yok. Ancak öğle yemeğini yedikten sonra hemen 2-3 saatlik bir uykuya dalarsanız işler değişir.

Yemek yedikten sonra uyumak maalesef ki kilo aldırır. Ancak yemek yemeden öğle istirahati size faydalı olacaktır. Yine de öğle uykusunu çok uzun tutmamak gerekir.

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