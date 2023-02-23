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Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
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23 Şubat 2023 Perşembe 00:55:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 00:55:00

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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Gümüşhane'nin yüksek dağ köylerinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele mesaisi devam ediyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'nin yüksek kesimlerindeki köylerde zorlu kış şartları hüküm sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından çok sayıda köy yolu kapanan ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla kısa sürede ulaşıma açılan yolların ardından mahalle yollarında çalışma yapılıyor. Özellikle sahile yakın olan Kürtün ve Torul ilçelerinde etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi aşarken ekipler çok sayıda mahalleye sahip köylerin bağlantı yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Köylerin ana yollarını ve acil durum olan köy yollarını açtıktan sonra mahalle yollarında çalışma yapmaya başlayan İl Özel İdaresi ekipleri Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün mahalle yollarında karla mücadele ve genişletme çalışması yaptı. Köyün denizden bin 904 metre rakımla en yüksek mahallesi olan Çiçekli'ye ulaşmak için yer yer yoğun kar kütlelerinin olduğu bağlantı yollarında çalışma yapan ekipler gün boyunca diğer mahallelerin yollarında da genişletme yaparak çalışmasını tamamladı.

Kış mevsiminde çok kar yağmadığını fakat Şubat ayıyla birlikte köylerin iyi kar aldığını kaydeden kurumun tecrübeli greyder operatörlerinden Taşkın Özdemir, "Bölgede güzel kar var. Şubat ayının son günlerinde böyle bir kar yağdı. Kış mevsiminde çok kar yoktu. Vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz hizmet etmeye devam ediyoruz. Devletimiz var olsun" dedi.

Özel İdare ekiplerinin büyük bir kısmının deprem bölgesinde hizmet verdiğini ifade eden Özdemir, "Ekiplerimiz bütün makine gücüyle deprem bölgesinde çalışıyor. Onlar orada görevlerini yapıyorlar biz de burada yaparak gece gündüz durmadan yolları açıyor, vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Büyük bir deprem geçirdik. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Arkadaşlarımız ve makine gücümüz deprem bölgesinde. Devlet millet el ele o bölgede. Allah'ın izniyle biz bu depremin altından birlik ve beraberlikle kalkacağız. Deprem bölgesinde bize ihtiyaç varsa ona da hazırız. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazırız ve orada gönüllü çalışmaya varız" diye konuştu.

Etiketler : Gümüşhane kar Kış mevsimi

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