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01 Ocak 2023 Pazar 12:20:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 12:20:00

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

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Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

Uzun süre Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.

Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : amasya savcı cihad atabaş ölü
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