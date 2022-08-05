Gülümseten saç bakımı

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Merkezi'nde kuaförlük kursuna katılan 10 genç kurs eğitmenleri eşliğinde kırsal Segirkan Mahallesi'nde çocuklara saç bakımı yaptı. Çocuklara ücretsiz saç kesim ve bakım hizmeti verdiklerini ifade eden Batman Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yusuf Güzel, "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi.

