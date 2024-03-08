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08 Mart 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 07:30:00

Gül suyuyla ramazan hazırlığı

Kaynak: AA

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Eyüp Sultan Camii ile çevresi, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ardından Eyüp Sultan Camii ile çevresi de, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi. Ekipler, meydanı gül suyuyla harmanlanan özel ve doğal temizlik malzemeleriyle yıkarken Eyüp Sultan Camii'nin içi de bu malzemelerle temizlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile bazı vatandaşlar temizlik çalışmalarını yerinde takip etti.

Köken, meydandaki temizliğin ardından caminin içinde elektrikli süpürgeyle ekiplere yardım etti.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Köken, ramazan denilince akla Eyüpsultan'ın geldiğini söyledi.

Köken, ramazanın burada yaşandığını dile getirerek, "O yüzden Eyüp Sultan Camii'mizi gül suyuyla yıkadık. Ramazan içinde de sahurdan sonra yıkayacağız. Bu sene Eyüp Sultan Camii yakınındaki Zal Paşa Caddesi'nde kitap fuarı, kültürel etkinlik yapılacak. Hem de her akşam iftar, Alibeyköy'de de yöresel etkinliklerimiz yoğun bir tempoyla devam edecek. Herkesi ramazanda Eyüpsultan'a bekliyoruz." dedi.

Köken, daha rahat ibadet edilebilmesi için cami çevresinde etkinlik yapılmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ramazanda Eyüpsultan Camii etrafında etkinlik yaptırmıyoruz. Bu konuda belki eleştiri de alıyoruz ama ramazan için dışardan gelen vatandaşlarımızın daha rahat ibadet edebilmeleri için meydanda etkinlik yaptırmıyoruz, iftar çadırı açtırmıyoruz. En yakın lokasyonların tamamında etkinlik yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'ni temiz tutup daha fazla insanın yararlanmasını sağlamamız lazım. Hem iftarda hem teravihte hem sahurda bu bölge çok yoğun hizmet verecek, tonlarca gül suyuyla burayı yıkamaya devam edeceğiz."

Etiketler : eyüp sultan camii ramazan temizlik gül suyu
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