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27 Ekim 2020 Salı 21:53:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 15:50:00

Gücünü şampiyonlukla ispatlayacak

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Akondroplazi hastalığı nedeniyle boyu 108 cm. olan Ayşe Sirip, güçlü bir kadın olduğunu kanıtlamak için başladığı halterde şampiyonluklar hedefliyor.

Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Boyundan dolayı çocukluğunda zor bir dönem geçiren Ayşe, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe, haltere yöneldi.

Hobi amaçlı başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, Türkiye şampiyonluğunu hayal ediyor. Yunan mitolojisinde bereketin sembolü olan doğa tanrıçası Artemis'in efsanelerine ilgi duyduğunu anlatan Şirip, "Halter dünyasının Artemis'i olacağım. Daha yolun başındayım ama kazanacağıma inanıyorum" dedi.

Etiketler : Ayşe Şirip ANTALYA Halter dünyasının Artemis
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