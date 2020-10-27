Gücünü şampiyonlukla ispatlayacak

Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Boyundan dolayı çocukluğunda zor bir dönem geçiren Ayşe, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe, haltere yöneldi.

Hobi amaçlı başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, Türkiye şampiyonluğunu hayal ediyor. Yunan mitolojisinde bereketin sembolü olan doğa tanrıçası Artemis'in efsanelerine ilgi duyduğunu anlatan Şirip, "Halter dünyasının Artemis'i olacağım. Daha yolun başındayım ama kazanacağıma inanıyorum" dedi.