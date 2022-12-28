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Grip vakalarına karşı maske uyarısı
28 Aralık 2022 Çarşamba 18:02:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 18:02:00

Grip vakalarına karşı maske uyarısı

Kaynak: AA

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, son dönemde grip vakalarının yaygınlaştığını, toplu alanlarda maske kullanımının ve hijyenin önemli olduğunu söyledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kış aylarında insanların kapalı alanlarda geçirdiği sürenin artması, havaların soğuması ve okulda çocukların enfeksiyonu eve getirmesiyle mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış görülmeye başlandığını belirtti.

Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelere başvuranların çoğunluğunu üst solunum yolu enfeksiyonu, grip ve nezle vakalarının oluşturduğunu aktaran Bilge, COVID-19 salgınından önceki yıllarda alışıldığı üzere güz aylarında başlayıp kışın zirveye ulaşan ve yazın ortadan kalkan üst solunumu yolu enfeksiyonlarının COVID-19 önlemleri sonrası da yeniden arttığını ifade etti.

Alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Bilge, şunları kaydetti:

"Kovid-19 veya gribe karşı her türlü önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Kovid aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor. Genel olarak grip, Kovid-19 dünyada hala ölümcül hastalıklar listesinde. Bu yüzden kendimizi korumamız gerekiyor. Bu aylarda sıkı giyinmek, bol sıvı içmek, dinlenmek, toplu yerlerde maske takmak gibi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Grip tedavisi seçenekleri arasında antibiyotik yer almıyor. Vücudun dinlenmesi, C vitamininden zengin besinler alınması, bol su içilmesi tedavi açısından önemli. Çevremize yaymamak için de izole olmamız gerekmektedir."

Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve buna bağlı oluşan antibiyotik direncinin, tıbbi uygulamaları tehdit ettiğini vurgulayan Bilge, "Özellikle yenidoğan bebekler, organ nakilli olanlar, diyaliz tedavisi alan böbrek hastaları ve kanser hastaları hem hastalıkları hem de tedavi süreçleri boyunca enfeksiyonlara açıktırlar ve antibiyotik direnci tedavilerini zorlaştır

Etiketler : Kovid-19 grip vakaları maske uyarısı
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