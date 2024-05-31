VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meslek açıklaması dikkat çekti!
Yılmaz Erdoğan itirafı
Kuş yuva yapınca tarla işleri ertelendi
Yüz tipine göre saç modelleri
Grip olarak gitti, cenazesi çıktı! Öldüren seruma soruşturma
Pedallar daha Yeşil Bursa için çevrildi
31 Mayıs 2024 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 10:15:00

Grip olarak gitti, cenazesi çıktı! Yüsra'yı öldüren seruma soruşturma

Kaynak: İHA

ABONE OL

Bursa'da grip şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu takılan serum sonrası fenalaştı. Durumu ağırlaşan Yüsra entübe edildi, ancak kurtarılamadı. Kızlarının yanlış tedavi sonucu öldüğünü ileri süren ailenin şikayetçi olması üzerine Savcılık soruşturma başlattı.

Bursa'da 19 Mayıs'ta rahatsızlanan Yüsra Türkoğlu (7), grip şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Serum takılan kız, yarım saat sonra fenalaştı. Çocuğun gözleri şişti, tansiyonu düştü. 10 saat sonra sabah mesaisine gelen kardiyoloji doktoru, Yüsra'yı yoğun bakıma aldı. Duran kalbi çalıştırılan Yüsra, entübe edildi; ancak kurtarılamadı. Türkoğlu Ailesi, kızlarının yanlış tedavi sonucu öldüğünü ileri sürüp şikayetçi oldu.

Savcılık soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Hastane yetkilileri muayene sırasında çocuğun 'kalp hastası' olduğunun belirlendiğini; bunu aileye ilettiklerini söylemekle yetindi.

Etiketler : bursa grip serum
Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı

Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı
İlk kez Harbiye sahnesinde

İlk kez Harbiye sahnesinde
Hülya Koçyiğit 'Hollywood'u neden reddetti?

Hülya Koçyiğit 'Hollywood'u neden reddetti?
"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"

"90'ların popçuları artık sahneye bile çıkamıyor"
"Yaşlanmadan üretmek lazım"

"Yaşlanmadan üretmek lazım"
"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"

"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"
'Birçok kadın ona benzetiliyor çünkü…'

'Birçok kadın ona benzetiliyor çünkü…'
Filistin'e Cannes'da destek!

Filistin'e Cannes'da destek!
2 yıllık yeni anlaşma

2 yıllık yeni anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX