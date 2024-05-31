Grip olarak gitti, cenazesi çıktı! Öldüren seruma soruşturma

Grip olarak gitti, cenazesi çıktı! Yüsra'yı öldüren seruma soruşturma
Kaynak: İHA
Bursa'da grip şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu takılan serum sonrası fenalaştı. Durumu ağırlaşan Yüsra entübe edildi, ancak kurtarılamadı. Kızlarının yanlış tedavi sonucu öldüğünü ileri süren ailenin şikayetçi olması üzerine Savcılık soruşturma başlattı.
Bursa'da 19 Mayıs'ta rahatsızlanan Yüsra Türkoğlu (7), grip şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Serum takılan kız, yarım saat sonra fenalaştı. Çocuğun gözleri şişti, tansiyonu düştü. 10 saat sonra sabah mesaisine gelen kardiyoloji doktoru, Yüsra'yı yoğun bakıma aldı. Duran kalbi çalıştırılan Yüsra, entübe edildi; ancak kurtarılamadı. Türkoğlu Ailesi, kızlarının yanlış tedavi sonucu öldüğünü ileri sürüp şikayetçi oldu.
Savcılık soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Hastane yetkilileri muayene sırasında çocuğun 'kalp hastası' olduğunun belirlendiğini; bunu aileye ilettiklerini söylemekle yetindi.