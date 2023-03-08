GPS ile takip edilen Leylek İstanbul'da

Almanya'da doğan ve 2013 yılından beri bilim insanları tarafından GPS ile göç rotası takip edilen "Jonas" isimli leylek, İsrail'den gelerek, mola verdiği İstanbul'da kuş gözlemcileri tarafından görüntülendi. İlkbaharın gelişiyle İsrail'den sürüsüyle yola çıkan Leylek Jonas, 23 Şubat'ta Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Adana, Mersin, Konya, Eskişehir ve Kocaeli güzergahını izleyip 5 günlük yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaşan Jonas, Şile İSTAÇ Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde mola verdi.

