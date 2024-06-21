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Gözlük temizlemenin 2 basit yolu!
21 Haziran 2024 Cuma 11:09:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 11:09:00

Gözlük camı nasıl temizlenir? İşte temizlemenin basit yolları

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Gözlük camı nasıl temizlenir? sorusu, gözlük kullanan pek çok insan tarafından merak ediliyor. Çünkü sürekli gözlük temizleme işleminin yapılması, bir zaman sonra uğraştırıcı olarak görülebiliyor. Öte yandan bu noktada tercih edilecek bazı gözlük camı temizleme yöntemleri, pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Detaylar haberimizde…

Gözlük camı nasıl temizlenir? sorusu, gözlük kullanan bazı insanlar tarafından araştırılıyor. Özellikle sıcak havalarda gözlüklerin nemlenmesi, görüş açısında kısıtlamaya sebep olabilir. Ayrıca doğru şekilde gözlük camı temizleme işlemi yapılmazsa, puslu bir görüntü ortaya çıkabilir.

Öte yandan bu noktada tercih edilecek bazı gözlük camı temizleme yöntemleri, pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle birçok insan tarafından uygulanabiliyor. Peki, gözlük camı nasıl temizlenir?

GÖZLÜK CAMI NASIL TEMİZLENİR?

Gözlük camı temizlemenin çeşitli yolları bulunuyor. Ayrıca bu yollardan bazıları uğraştırıcı olurken ötekileri pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle hemen herkes tarafından gözlük temizlemenin basit yolları merak ediliyor. Nitekim söz konusu basit yollardan ikisi aşağıda yer alıyor.

SABUNLU SU YÖNTEMİ

· Ele az miktarda sabun ve ılık su dökülür.

· Elde köpürtülen karışım gözlük camı temizleme işlemi için uygulanır.

· Bu yöntemin sonucunda kirlerin yanı sıra derin olmayan çiziklerin de temizlendiği görülebilir.

SİRKELİ SU YÖNTEMİ

· Az miktarda sirke ve su bir kaba koyularak karıştırılır.

· Ardından gözlük temizleme işlemi için uygulanır.

· Bu yöntemin sonucunda hem kirlerin hem de derin olmayan çiziklerin çıktığı görülebilir.

Dikkat: Yukarıdaki yöntemler, ''Gözlük camı nasıl temizlenir?'' sorusuna cevap olabiliyor. Ancak gözlüklerin üretim malzemesi farklı hassasiyet gösterebilir. Bu sebeple yukarıdaki gözlük temizleme yöntemleri uygulanmadan önce, mevcut gözlüğün üretici temizlik tavsiyelerinin de okunması öneriliyor. Eğer söz konusu yöntemler mevcut gözlüğe zarar verebilecek nitelikteyse, uygulanması önerilmez.

Etiketler : gözlük camı nasıl temizlenir gözlük temizleme gözlük camı
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