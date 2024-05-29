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29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:19:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:19:00

Gözlerini gören şaşırıyor! Bu da Van köpeği

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Kayseri'de göz renklerinin farklı olması nedeniyle Van kedisine benzetilen köpeğin gözlerini gören şaşırıyor.

Mahalle sakinlerinden Eşref Öcal; "Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Van kedisine benzetiyorlar.

İlk başta bizde şaşırmıştık. Mahallemizin maskotu oldu. Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Eşref Öcal; "Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Van kedisine benzetiyorlar. İlk başta bizde şaşırmıştık.

Mahallemizin maskotu oldu. Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor" dedi.

Etiketler : göz renkleri şaşırtıcı van van köpeği van kedisi
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