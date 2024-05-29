Bu da Van köpeği

Gözlerini gören şaşırıyor! Bu da Van köpeği

Mahalle sakinlerinden Eşref Öcal; "Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Van kedisine benzetiyorlar.

İlk başta bizde şaşırmıştık. Mahallemizin maskotu oldu. Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Eşref Öcal; "Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Van kedisine benzetiyorlar. İlk başta bizde şaşırmıştık.

Mahallemizin maskotu oldu. Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor" dedi.