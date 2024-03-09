Gözleme yaparak ev sahibi oldu
Aksaray'da Cumartesi Semt Pazarı içerisinde kadınlara yönelik açılan bölüm birçok kadına geçim kaynağı oldu.
Aksaray Belediyesi tarafından Cumartesi Semt Pazarı içerisinde kadınlara yönelik açılan bölüm birçok kadına geçim kaynağı oldu. Kadınların kimisi yaptığı yemeklerle, kimisi de el işleriyle pazarda yerini alırken, 7 yıldır gözleme ve çeşitli ev yemekleri yapan 46 yaşındaki Reyhan Buluttekin ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Buluttekin, emeğinin karşılığında bir ev sahibi olduğunu anlattı.