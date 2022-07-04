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Göz değil yüreğiyle tırmandı
04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00:00

Göz değil yüreğiyle tırmandı

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517 basamaklı parkura başarılı tırmanış gerçekleştiren görme engelli milli dağcı Necdet Turhan, 'Kayaya göz değil yürek tırmanır' dedi.

517 basamaklı parkura başarılı tırmanış gerçekleştiren görme engelli milli dağcı Necdet Turhan, 'Kayaya göz değil yürek tırmanır' dedi.

GÖRME engelli Milli dağcı ve atlet Necdet Turhan (65), Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 'demir yol' adı verilen 600 metre yüksekliğindeki 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata Parkuru'na tırmanarak aynı güzergahtan inmeyi başardı.

'Kayaya göz değil, yürek tırmanır' diyerek sarp kayalıklardan oluşan parkura başlayan Turhan'ın 600 metrelik tırmanış ve inişi yaklaşık 4 saat sürdü. Parkuru tamamladıktan sonra "Görme engelliler istedikten sonra pek çok şeyi başarabilir" dedi.

Etiketler : Göz değil yüreğiyle tırmandı GÖRME engelli Milli dağcı Necdet Turhan
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