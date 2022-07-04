Göz değil yüreğiyle tırmandı

517 basamaklı parkura başarılı tırmanış gerçekleştiren görme engelli milli dağcı Necdet Turhan, 'Kayaya göz değil yürek tırmanır' dedi.



GÖRME engelli Milli dağcı ve atlet Necdet Turhan (65), Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 'demir yol' adı verilen 600 metre yüksekliğindeki 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata Parkuru'na tırmanarak aynı güzergahtan inmeyi başardı.

'Kayaya göz değil, yürek tırmanır' diyerek sarp kayalıklardan oluşan parkura başlayan Turhan'ın 600 metrelik tırmanış ve inişi yaklaşık 4 saat sürdü. Parkuru tamamladıktan sonra "Görme engelliler istedikten sonra pek çok şeyi başarabilir" dedi.