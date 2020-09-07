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07 Eylül 2020 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 22:53:00

Görüntüler tepki çekmişti! 'Çiğ köfteli' maganda yakalandı

Kaynak: İHA

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İstanbul trafiğinde, tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda yakalandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri, çeşitli noktalarında otomobiliyle trafikte seyir halindeyken bağdaş kurarak çiğ köfte yiyen tespih sallayan sürücü için harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 34 CZH 438 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.A.D.'yi yakaladı. Sürücüye "Kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" maddesinden 132 lira idari para cezası uyguladı.

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