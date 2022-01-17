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17 Ocak 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 18:30:00

Görülmeyen Gazete'nin görme engelli müdürü

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Kırıkkale'de Braille Alfabesi ile basılan Görülmeyen Gazete'nin Yazı İşleri Müdürü ve doğuştan görme engelli gazeteci Fatih Mehmet Moray'ı görenler şaşırıyor.

Kırıkkale'de Braille Alfabesi ile basılan Görülmeyen Gazete'nin Yazı İşleri Müdürü ve doğuştan görme engelli gazeteci Fatih Mehmet Moray'ı görenler şaşırıyor. Azmi ile rol model olan Moray haberleriyle engellilerin sesi oluyor.

Moray, "Fotoğraf makinesiyle çekim yaparken çok hareketli objelerde sıkıntım olmuyor değil, oluyor" dedi.

Etiketler : Görülmeyen Gazete Braille Alfabesi Kırıkkale Fatih Mehmet Moray
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