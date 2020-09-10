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10 Eylül 2020 Perşembe 10:29:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 10:29:00

Görülmemiş koronavirüs önlemi! Geline sarılabilmek için poşet giydi

Kaynak: İHA

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Koronavirüsle mücadele sürerken yurttan da değişik manzaralar gelmeye devam ediyor. Samsun'daki bir düğünde gelin ve damada sarılmak isteyen aile yakını poşet giyindi.

Samsun'da düğünlerde görülmemiş bir koronavirüs önlemi yapıldı. Gelinin yakını takı taktıktan sonra kafasına poşet geçirdi ve gelin ve damada bu şekilde sarıldı.

Samsun’da Samet-Ebru Atsan çiftinin düğün töreni korona virüs tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda yapıldı. Gelinin akrabası olan şeker ve tansiyon hastası Nermin Yücebaş (56) ve Altan Yücebaş (58) çifti, takı taktıktan sonra ilginç bir yaklaşım sergileyerek korona virüse karşı farkındalık oluşturdu.

Nermin Yücebaş, gelin Ebru Atsan’a sarılarak tebrik etmek istedi. Bu sırada Altan Yücebaş eşini korona virüse karşı korumak için yanında getirdiği yorgan poşetini eşinin kafasından geçirip daha sonra gelin ve damada sarılarak tebrik etmesini sağladı. Nermin Yücebaş, kafasında poşetle gelin ve damada sarılarak tebrik etti. Altan Yücebaş, kutlamanın ardından eşinin başına geçirdiği poşeti çıkardı. Poşetli korona önlemi ilginç görüntüler oluşturdu.

Altan Yücebaş, "Gelin ve damat çok yakın akrabamız. Bizi çok seviyorlar. Ben de, eşim de kronik hasta olduğumuz için insanlarla çok yakınlaşamıyoruz. Ben hiçbiriyle kucaklaşmıyorum ama eşimi çok seviyorlar. Takılarını taktık mecburen. Eşimi kucaklaşmak istediğini fark ettim. Sordum geline, ’Kucaklamak mı istiyorsun’ diye sordum. ’Evet’ dedi. Ben de kucakla dedim. Poşeti çıkartıp hemen eşimin kafasına geçirdim ve kucaklaşmalarını sağladım. Düğün için hoş bir şey oldu. Koronadan korunalım diye bu farkındalığı yapmak istedim" dedi.

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Nermin Yücebaş, "Gelini kucaklamak istedim. Eşim de poşetle gelmişti zaten. Poşeti kafama geçirdi ve ben de gelini kucakladım" diye konuştu.

Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı.

Düğün salonu sahibi Kurtuluş Altun ise, "Biz de görünce şaşırdık. Sosyal farkındalık adına güzel bir hareket yaptılar. Çünkü insanların en çok dikkat etmesi gerektiği zamanlardayız. Özellikle son günlerde düğünlerle alakalı, bu virüsün yayılmasıyla alakalı gündem varken böyle bir şey yapmaları çok iyi oldu. Herkese örnek olsun. Lütfen sosyal mesafelerimize dikkat edelim ve maskelerimizi takalım" şeklinde konuştu.

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