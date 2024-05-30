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30 Mayıs 2024 Perşembe 13:20:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 13:20:00

Görsel zeka testi! Zil nerede? 5 saniyede bulanlar zeki bulamayanlar...

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Görsel bulmacalı zeka testleri hem eğlendiriyor hem de beyne uyarı veriyor. Bu zeka testinde laleler arasındaki zili 5 saniyede bulmanızı istiyoruz. Zili bulanlar hem zeki hem dikkatli. Renkli bir görselde zili bulmak zor olsa da zekasına güvenenler için çocuk oyuncağı olsa gerek. Hadi bakalım gözüne güvenenleri böyle alalım...

Görsel zeka testleri hem eğlence ürünü hem de beyin egzersizi. Laleler arasında saklanan zil sizi bekliyor. 5 saniyede fark edebilir misiniz?

Görsel zeka oyunları sadece bir görüntüye bakıyormuşsunuz gibi görünebilir, ancak o anda beyninizde pek çok şey oluyor. Birçok renk arasında bir nesneye odaklanmak, beyne verdiğiniz bir sinyal size bilişsel yetenekleriniz için egzersiz yaptırabilir.

LALELER ARASINDAKİ ZİL NEREDE?

Beynin bir dizi lalenin çok kısa bir süre içinde gözlemlemesi, bunları birbiriyle karşılaştırması, bulması gereken nesnenin görüntüsünü hafızasında tutmayı bırakmaması gerekiyor. Kulağa kolay gibi geliyor değil mi? Zihninizi daha güçlü ve daha çevik yapan şey aslında bu karmaşıklık arasında sadeleşmektir.

Hem sizin hem de çevrenizin zihnini eğitecek bir görsel zeka testi hazırladık. Laleler arasındaki zili 5 saniyede bulabilir misiniz? Beyninizi terletmeye hazır mısınız? Doğru cevabı bulamayanlar için aşağıda verdik.

ZİLİ BULANLARIN KARAKTER ÖZELLİKLERİ

5 saniyede laleler arasında zili bulanları tebrik ediyoruz. Siz muhtemelen çevresi tarafından farklı algılanan kişilerden birisiniz. Kimsenin göremediği detayları fark eden, zihinle ilgili problemleri hızlı çözen, en umulmadık anlarda farklı fikirler ortaya atan birisiniz. Pratik zekanız hayatınız boyunca işe yaradı ve yaramaya da devam ediyor.

Etiketler : görsel zeka testi laleler arasındaki zil lale zeka
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