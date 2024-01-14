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Görme engellilerin kader yoldaşı
Olimpiyat için her gün 25 kilometre koşuyor
14 Ocak 2024 Pazar 08:07:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 08:07:00

Görme engellilerin kader yoldaşı

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Kocaeli'de yaşayan Furkan Uğur Eşitti, dernek çatısı altında görme engelli bireylere destek olmak için çalışmalar yürütüyor.

Kocaeli'de yaşayan Furkan Uğur Eşitti, başkanı olduğu dernek çatısı altında görme engelli bireylere destek olmak için çalışmalar yürütüyor. Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkan Furkan Uğur Eşitti "Yaptığımız işler zor, güç ve kuvvet gerektiren işler olabilir ama bunun mücadelesini verip meyvesini aldığınız zaman da çok güzel oluyor. Bu işe başladıktan sonra birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik, okula başlamalarına vesile olduk, evlenirken yardım ettik, spora başlattık" diyor.

Etiketler : kocaeli görme engelli kader
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