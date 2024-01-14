Görme engellilerin kader yoldaşı

Kocaeli'de yaşayan Furkan Uğur Eşitti, başkanı olduğu dernek çatısı altında görme engelli bireylere destek olmak için çalışmalar yürütüyor. Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkan Furkan Uğur Eşitti "Yaptığımız işler zor, güç ve kuvvet gerektiren işler olabilir ama bunun mücadelesini verip meyvesini aldığınız zaman da çok güzel oluyor. Bu işe başladıktan sonra birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik, okula başlamalarına vesile olduk, evlenirken yardım ettik, spora başlattık" diyor.