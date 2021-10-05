Görme engelli çobanın hayatı halterle değişti
Görme Engelliler Halter Milli Takımı sporcusu Dursun Hayran, köyünde yıllarca çobanlık yaptıktan sonra bir psikoloğun tavsiyesi üzerine başladığı halterde, dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.
Görme Engelliler Halter Milli Takımı sporcusu Dursun Hayran, köyünde yıllarca çobanlık yaptıktan sonra bir psikoloğun tavsiyesi üzerine başladığı halterde, dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor. Sivas'ın Ayranlı Köyü'nde engelli birisi olarak zor şartlarda anne ve babasıyla çocukluk yıllarını geçirdiğini anlatan 37 yaşındaki Hayran, "Şu anda dünyada kendi kilomda bir numarayım" dedi.
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