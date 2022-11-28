Görme engelli çiftten engelsiz dükkan

İzmir'de doğuştan görme engelli 2 çocuk babası Mustafa Şahin (44), bir engellinin tek başına işleri yürütebileceği kahve ve baharat satışı yapılan dükkanı hizmete açtı. Şahin, en büyük desteği kendisi gibi görme engeli eşi Dilek Şahin'den (47) gördüğünü belirtti.