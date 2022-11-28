Görme engelli çiftten engelsiz dükkan
İzmir'de doğuştan görme engelli Mustafa Şahin, bir engellinin tek başına işleri yürütebileceği bir dükkanı hizmete açtı.
İzmir'de doğuştan görme engelli 2 çocuk babası Mustafa Şahin (44), bir engellinin tek başına işleri yürütebileceği kahve ve baharat satışı yapılan dükkanı hizmete açtı. Şahin, en büyük desteği kendisi gibi görme engeli eşi Dilek Şahin'den (47) gördüğünü belirtti.
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