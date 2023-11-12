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12 Kasım 2023 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 08:00:00

Görgüsüzlük kuyruğu

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Bağdat Caddesi'nde bir kozmetik mağazası açılışa özel ilk 500 müşteriye 10 bin liralık ürün hediye edeceğini duyurdu. Portatif sandalye ve masasını kapan dükkanın önünde geceden nöbet tutmaya gitti. İzdiham yaşanan açılıştan geriye unutulmaz görüntüler kaldı.

24 SAATLİK NÖBET

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde açılacak olan yeni kozmetik mağazası ilk 500 müşterisine hediye vereceğini duyurdu. Makyaj çantası içerisinde 10 bin lira tutarında hediye kozmetik ürünlerini almak için yüzlerce kişi bir gün önceden akşam saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Beraberinde portatif sandalye, katlanabilir masa, oyun takımları, çay ile atıştırmalıklar ve test kitapları ile gelen yüzlerce kişi kozmetik mağazasının açılışını bekledi.

KOZMETİK İZDİHAMI

Yüzlerce kişinin bekleyişi sabah saatlerinde de devam etti. Kuyrukta bekleyenler vakitlerinin çok güzel geçtiğini ve eğlendiklerini söyledi. Mağaza dün öğle saatlerinde dans gösterileri, müzik ve konfetiler eşliğinde açıldı. Uzun saatler boyunca sıra bekleyenler alkışlarla mağazaya girdi. Mağazanın içinde de izdiham oluşturan müşteriler sıraya girerek alışveriş yaptıktan sonra hediyelerini aldı. Yaşanan kozmetik izdihamında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, "Hediye almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.

Selin Aydemir ve Mine Menekşeoğlu, "Herkesin beklediği o çantayı hediye olarak 500 kişiye verecekler. 1 saattir buradayız sabahlayacağız" diye konuştu.

Etiketler : bağdat caddesi kozmetik mağazası açılış
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