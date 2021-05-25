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25 Mayıs 2021 Salı 22:28:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 22:28:00

Görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı şehit oldu

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İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Eskişehirli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli Sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, bugün görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Şehidin Eskişehir ilinde ikamet eden ailesine İl Anma Komitesi tarafından şehadet haberi verildi.

Şehit onbaşının naaşı 26 Mayıs tarihinde saat 12.00'de İstanbul GATA'da yapılacak tören ile Eskişehir'e uğurlanacak. Aynı gün saat 13.30 sularında Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı Havaalanı'nda törenle karşılanacak olan şehit Caner Ülüğ, ikindi namazını müteakip Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hava Şehitliği'ne defnedilecek.

Etiketler : Şehit onbaşı kalp krizi Saha Komutanlığı
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