"İnsan yüzlü örümcekler" her yerdeler

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21 Haziran 2020 Pazar 14:25:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 14:25:00

Görenlerin gözlerine inanamadığı ‘insan yüzlü örümcekler' her yerdeler

Kaynak: IHA

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Edirne'de son günlerde insan yüzünü andıran örümcek sayılarının gittikçe artması Edirnelileri şaşkına çevirirken, görenlerin gözlerine inanamadığı örümceği görmek ve fotoğraf çekmek için yoğun talep gösteren vatandaşlar ‘yengeç örümceği' görünce hayrete düşüyor.

Edirne’de güzellik uzmanı Sabiha Kilsedar, evinin balkonunda Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu. Beyaz renkli örümceğin insan yüzünü andıran görüntüsü olduğunu ve çok şaşırdığını ifade eden Kilsedar, örümceği bir cam kavanoza koyarak koruma altına aldı.

ÖRÜMCEK İLE ARKADAŞ GİBİ OLDULAR

Örümceğin kendisine adeta bir arkadaş olduğunu söyleyen Kilsedar, iş yerine getirdiği örümceğin görüntülerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşınca ilgi gösteren çok sayıda kişinin fotoğraf çekmek ve incelemek üzere ziyarete geldiğini belirtti. Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Kilsedar, örümceğin daha iyi şartlar altında yaşamına devam etmesi için Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceğini ifade etti.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE TESLİM EDİYOR

Edirne’de geçen hafta market işletmecisi Ertuğrul Yüksel de sabah marketini açmaya geldiğinde kapı girişinde bulduğu insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etmişti.

Yine, Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşın iki gün önce bulduğu ve veteriner hekime teslim ettiği insan yüzüne benzeyen örümcek ardından Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.

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