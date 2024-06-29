Duyanları şaşırtan tirat

Elazığ'da yaşayan Yasin Karakış'ın sahip olduğu Paşa isimli muhabbet kuşu hünerleri ile dikkat çekiyor. Paşa'nın özellikle "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" ve "Emine Erdoğan" tiradı ile dikkat çeken muhabbet kuşunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.



İnsan gibi konuşurcasına uzun cümleler kuran Paşa'nın sahibi hayvansever Yasin Karakış, 9 ay önce aldığı Çekoslovak cinsi muhabbet kuşuna kısa zamanda konuşmasını öğretti.

'Babacık', 'Cici kuş' ve 'Aşkım' gibi kelimeler söylerek konuşmaya başlayan Paşa isimli kuş, şimdilerde uzun cümleler kurabiliyor.

19 kelime bilen muhabbet kuşu için 25 bin lira teklif ediliyor, ancak sahibi satmak istemiyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK İSTERİM"



Yasin Karakış, Paşa adını verdiği kuşunun kurduğu bazı cümleler karşısında kendisinin de çok şaşırdığını dile getiriyor.

Yasin Karakış, "Ben bu muhabbet kuşunu 9 ay önce aldım. Eve getirdim, ilgilendim ve bu sırada işe gidip geliyordum. Kaçmadı ve bana alışınca da konuşmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini söyleyince bu konuşmayı ilerletmeye başladım. Bu sefer Cumhurbaşkanımızın eşinin adını söylemeye başlaması daha çok ilgimi çekti. Bazı kelimeleri ben öğrettim ama kendi kendine kapmış olduğu kelimeler de var. Çekoslovak cinsi olan bu kuşa 15 bin lira teklif ettiler hatta bu fiyat 25 bin liraya kadar çıktı ama satmadım. Bunu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek isterim. Bu da benim için bir onurdur, bir şereftir. 19 kelimeden daha fazla kelime biliyor" dedi.