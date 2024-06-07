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07 Haziran 2024 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 08:00:00

Görenler gözlerine inanamıyor! Karga ile dostluk

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Bursa'da Filiz Kaya, kedinin parçalamak üzere olduğu kargayı kurtardı. Filiz Kaya o andan sonra Mavi adını verdiği karga ile ayrılmaz bir ikili oldu.

Bursa'da kedinin parçalamak üzere olduğu kargayı kurtaran Filiz Kaya, yaralı kargayı veterinere götürdü. Yaralarına pansuman yapılan kargaya 'Mavi' ismini veren Kaya, kargayı evine götürüp beslemeye başladı.

Mavi ile Filiz Kaya, 15 günde ayrılmaz bir ikili oldu. Karga ile sokak sokak gezen, alışveriş yapan Filiz Kaya'yı görenler gözlerine inanamıyor.

Etiketler : bursa karga dostluk
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