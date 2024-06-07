Bursa'da kedinin parçalamak üzere olduğu kargayı kurtaran Filiz Kaya, yaralı kargayı veterinere götürdü. Yaralarına pansuman yapılan kargaya 'Mavi' ismini veren Kaya, kargayı evine götürüp beslemeye başladı.

Mavi ile Filiz Kaya, 15 günde ayrılmaz bir ikili oldu. Karga ile sokak sokak gezen, alışveriş yapan Filiz Kaya'yı görenler gözlerine inanamıyor.