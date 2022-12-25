Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 12 yaşında görme yetisini kaybeden Hüseyin Efe (46), göremese de evi için ekonomik çözümler üretti. Hüseyin Efe, çocukluğundan beri 'en iyi arkadaşım' diye tabir ettiği radyosunun pil masrafını azaltmak için küçük güneş paneliyle çalışan sistem geliştirip radyosuna elektrik verdi. Aynı sistemle pil de şarj eden Efe, pil masrafının ise kalmadığını belirtti.



Elektrikten tasarruf etmeyi de amaçlayan Efe, çöpe atılacak bilgisayar kasası, hurdacıdan temin ettiği elektrik dönüştürücü ve motosiklet aküsüyle 'taşınabilir elektrik kutusu' üretti. Akvaryum motoru kullanarak su ve benzini atık malzemelerden yaptığı ocakta birleştiren Efe, kendi ocağını yaptı. Efe, "Bir yere gidemediğim için ve ev ekonomisine yük olmamak için yaptım" dedi.