Göremedikleri fotoğrafları dokunarak anladılar

Bursa'da bu yıl 13.'sü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde, Aşık Veysel'in portre ve yaşamından kesitler sergilendi. Etkinlikte bir ilk yaşandı ve görme engelli vatandaşlar, göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladı.