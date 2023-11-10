10 Kasım 2023 Cuma 07:19:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 07:19:00
Göremedikleri fotoğrafları dokunarak anladılar
Bursa'da Fotoğraf Festivali'nde, Aşık Veysel'in portre ve yaşamından kesitler sergilendi. Etkinlikte görme engelli vatandaşlar, fotoğrafları dokunarak anladı.
Bursa'da bu yıl 13.'sü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde, Aşık Veysel'in portre ve yaşamından kesitler sergilendi. Etkinlikte bir ilk yaşandı ve görme engelli vatandaşlar, göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladı.