VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Epilepsi nöbeti anında çocuğu yan yatırın
Yedikleriniz beyninizi zehirleyebilir
71 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
"Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek"
New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı
BM: Arakanlı mülteciler Myanmar'da silahlı gruplara katılmaya zorlanıyor
Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü
Yunanistan gerilimi tırmandırıyor!
Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotunun duyguları olduğu iddiası
Bakan Koca: Ankara'daki sel nedeniyle 8 kişi hastaneye nakledildi
Gönüllüydü şimdi madalya peşinde
Bakan Dönmez: Gazı karaya taşıyacak borular döşenmeye başlandı
Bakan Nebati duyurdu: 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir
Bakanlıktan 'Adliyede yaz Kur-an kursu' açıklaması
Barajda cansız bedenleri el ele tutuşmuş halde bulunan 2 arkadaş yan yana toprağa verildi
Meteorolojiden 6 ile turuncu, 37 ile sarı uyarı
Karadeniz gazında tarihi gün! Başkan Erdoğan, açıklama yaptı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Ankara'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
'Türkiye'nin endişelerine çözüm bulmak için diyoloğumuz sürüyor'
Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
14 Haziran 2022 Salı 07:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 07:09:00

Gönüllüydü şimdi madalya peşinde! Su sattığı sahada rekor kırdı

ABONE OL

Mehmet Can, 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gönüllü çalışarak sporculara su dağıttı. Orada görüp başladığı Bocce kariyerinde 11 kez rekor kıran milli sporcu, şimdi 2022 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanarak ilke imza atmak istiyor.

KISA SÜREDE PEŞ PEŞE BAŞARI

Milli sporcu Mehmet Can Yakın, Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ndeki beden eğitimi öğretmeni Niyazi Kutlay'ın, kentte 2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda adını gönüllüler listesine yazmasıyla bocce sporuyla tanıştı. Kısa sürede elde ettiği başarıların ardından milli takım seçmelerini kazanan Mehmet Can, 14 Türkiye şampiyonluğu, 4 dünya üçüncülüğü, dünya kupası ikinciliği elde etti ve 11 kez rekor kırdı.

CEZAYİR'DE BİZİ TEMSİL EDECEK

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu 24 yaşındaki Mehmet Can kariyerinde, Volo disiplininde basamak, role ve role mix kategorilerindeki Türkiye rekorlarını da eline bulunduruyor. Yeni başarılar kazanmak isteyen milli bocceci, Cezayir'de 25 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor. Mehmet Can, Akdeniz Oyunları'nda boccede madalya kazanan ilk Türk erkek sporcu olarak adını tarihe yazdırmak istiyor.

Etiketler : mehmet can yakın milli sporcu bocce
Sosyal medyayı sevemedim

Sosyal medyayı sevemedim
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Harbiye hatırası

Harbiye hatırası
Kadın-erkek klişesini yıktık

Kadın-erkek klişesini yıktık
Albüm çıkarıyor

Albüm çıkarıyor
83 dolarla hayata tutundu

83 dolarla hayata tutundu
4 kişilik aile olduk

4 kişilik aile olduk
Dede mirasını besteledi

Dede mirasını besteledi
Ustaların yeri dolmaz

Ustaların yeri dolmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX