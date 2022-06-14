Gönüllüydü şimdi madalya peşinde! Su sattığı sahada rekor kırdı
Mehmet Can, 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gönüllü çalışarak sporculara su dağıttı. Orada görüp başladığı Bocce kariyerinde 11 kez rekor kıran milli sporcu, şimdi 2022 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanarak ilke imza atmak istiyor.
KISA SÜREDE PEŞ PEŞE BAŞARI
Milli sporcu Mehmet Can Yakın, Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ndeki beden eğitimi öğretmeni Niyazi Kutlay'ın, kentte 2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda adını gönüllüler listesine yazmasıyla bocce sporuyla tanıştı. Kısa sürede elde ettiği başarıların ardından milli takım seçmelerini kazanan Mehmet Can, 14 Türkiye şampiyonluğu, 4 dünya üçüncülüğü, dünya kupası ikinciliği elde etti ve 11 kez rekor kırdı.
CEZAYİR'DE BİZİ TEMSİL EDECEK
Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu 24 yaşındaki Mehmet Can kariyerinde, Volo disiplininde basamak, role ve role mix kategorilerindeki Türkiye rekorlarını da eline bulunduruyor. Yeni başarılar kazanmak isteyen milli bocceci, Cezayir'de 25 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor. Mehmet Can, Akdeniz Oyunları'nda boccede madalya kazanan ilk Türk erkek sporcu olarak adını tarihe yazdırmak istiyor.
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