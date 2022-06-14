Gönüllüydü şimdi madalya peşinde

KISA SÜREDE PEŞ PEŞE BAŞARI

Milli sporcu Mehmet Can Yakın, Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ndeki beden eğitimi öğretmeni Niyazi Kutlay'ın, kentte 2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda adını gönüllüler listesine yazmasıyla bocce sporuyla tanıştı. Kısa sürede elde ettiği başarıların ardından milli takım seçmelerini kazanan Mehmet Can, 14 Türkiye şampiyonluğu, 4 dünya üçüncülüğü, dünya kupası ikinciliği elde etti ve 11 kez rekor kırdı.

CEZAYİR'DE BİZİ TEMSİL EDECEK

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu 24 yaşındaki Mehmet Can kariyerinde, Volo disiplininde basamak, role ve role mix kategorilerindeki Türkiye rekorlarını da eline bulunduruyor. Yeni başarılar kazanmak isteyen milli bocceci, Cezayir'de 25 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor. Mehmet Can, Akdeniz Oyunları'nda boccede madalya kazanan ilk Türk erkek sporcu olarak adını tarihe yazdırmak istiyor.