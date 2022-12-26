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26 Aralık 2022 Pazartesi 14:55:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 14:55:00

Gönüllü yardım ordusu büyüyor

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da düzenlenen eğitimlerle, afetlerde gönüllü olarak görev alacak AFAD gönüllüleri yetişiyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da düzenlenen eğitimlerle, afetlerde gönüllü olarak görev alacak AFAD gönüllüleri yetişiyor. İnsani yardım ve psikososyal destek eğitimi, yangın, farkındalık, ilkyardım gibi alanlarda eğitim alan vatandaşlar, düzenlenen törende sertifika kimlik kartlarını teslim alarak AFAD gönüllüsü oldular.

Etiketler : afad kastamonu afet yardım gönüllü
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