Gönüllü temizlik işçisi her gün mesaide

Almanya'dan emekli olup Adapazarı'nın Hızırtepe Mahallesi'ne yerleşen Cevat Dönmez (79), gönüllü olarak sokakları temizlemeye başladı. Sabah namazından sonra iş elbiselerini giyip, süpürge ve küreğini el arabasına koyan Dönmez, 25 yıldır sokakları, sağlık ocağı, cami ve parklar gibi ortak alanları temizliyor. Yardım isteyen vatandaşların bahçesindeki ağaçları budayıp, çimleri biçiyor.

