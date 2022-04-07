Gönüllü oyuncak tamircileri

Eskişehir'de 100 kişilik gönüllülerden oluşan dernek tarafından ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak toplama kampanyası başlattı. Gelen eski oyuncakları toplayan gönüllüler, kullanılmaz hale gelen oyuncakları tamir edip temizleyerek, yeni arkadaşlarına kavuşturuyor.



Her gece işlerinden ve okullarından çıktıktan sonra derneğe gelen üyeler, burada oyuncaklara adeta yeni bir hayat kazandırmaya çalışıyorlar. Çocukların mutluluğunun bir parçası olmaktan keyif aldıklarını belirten üyeler, böyle bir projede yer almaktan çok mutlu olduklarını dile getirdiler.