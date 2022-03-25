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25 Mart 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 18:00:00

Gönüllü mutluluk

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Üniversiteli gençler 4 yıldır köy okullarına mutluluk taşıyor. Gençler seçtikleri köy okulunda tadilat yapıp, sınıfları çizgi film karakterleriyle süslüyor. Çocuklara giysi ve kırtasiye yardımı yapıp, ardından da onlarla oyunlar oynuyor.

HAYIRSEVERLER DESTEK SAĞLIYOR

Bayburt'ta çoğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, 4 yıl önce bir araya gelerek 'Yardımlaşan Gençlik Gelişen Çocuk Derneği'ni kurdu. Dernek üyeleri, ziyaret ettikleri köy okullarında hayırseverlerin de desteğiyle tadilat yapıp sınıfları çizgi film karakterleriyle süslüyor. Kütüphanelere katkı sağlayan, ana sınıfı gibi yeni alanlar oluşturan gönüllüler, çocuklara giysi, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye ediyor.

GİTMEDİKLERİ 8 KÖY OKULU KALDI

Son olarak merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Dağtarla İlkokulu'nu ziyaret eden 20 kişilik ekip, öncesinde boyadıkları sınıf ve depo olarak kullanılan odayı ana sınıfına dönüştürerek öğrencilere sürpriz yaptı.

Gençler, yüzlerini boyayıp çeşitli oyunlar oynadıkları çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Gençler, "Bayburt'ta 60 köy okulu var, gitmediğimiz 8 okul kaldı. Şu ana kadar 612 öğrencinin ihtiyaçlarını giderdik" dedi.

Etiketler : hayırsever gönüllü okul
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