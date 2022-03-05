05 Mart 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 17:00:00
Gönüllü gençler kalplere dokunuyor
Batman'da gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında köyleri geziyor çocuklarla buluşuyor.
Batman'da gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında köyleri geziyor çocuklarla buluşuyor. Son bir yılda 18 köye giderek 8 bin çocukla buluşan gençler önceki gün Beşiri ilçesi Yaylıca köyüne gitti. Gönüllüler, okul bahçesinde çocuklarla ip atladı, halat çekti, çuval yarışı yaptı, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.