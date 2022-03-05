Gönüllü gençler kalplere dokunuyor

Batman'da gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında köyleri geziyor çocuklarla buluşuyor. Son bir yılda 18 köye giderek 8 bin çocukla buluşan gençler önceki gün Beşiri ilçesi Yaylıca köyüne gitti. Gönüllüler, okul bahçesinde çocuklarla ip atladı, halat çekti, çuval yarışı yaptı, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

