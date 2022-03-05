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05 Mart 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 17:00:00

Gönüllü gençler kalplere dokunuyor

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Batman'da gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında köyleri geziyor çocuklarla buluşuyor.

Batman'da gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında köyleri geziyor çocuklarla buluşuyor. Son bir yılda 18 köye giderek 8 bin çocukla buluşan gençler önceki gün Beşiri ilçesi Yaylıca köyüne gitti. Gönüllüler, okul bahçesinde çocuklarla ip atladı, halat çekti, çuval yarışı yaptı, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Etiketler : batman merkezim her yerde çocuk
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