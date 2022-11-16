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16 Kasım 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 18:00:00

Gönüllü başladı, mesleğine dönüştü! Duvarlar tuval oldu

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Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Necat Cangir, gönüllü başladığı okul duvarlarını renkli çizgi film karakterleriyle çizme işini, kendine meslek edindi. 7 köy okulu, 2 cami, 2 çiğ köfteci, 4 kafe ve birçok restoranın duvarlarında çizim yaptı.

ÇİZİMLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Batman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Necat Cangir, 4 yıl önce resim yapmaya başladı. Gönüllü olarak özellikle anaokullarının duvarlarına resimler yapmaya başlayan Cangir, birçok köy okulunun duvarlarını çizgi film karakterleriyle süsledi. Çizimlerinin beğenilmesinin ardından Cangir'e başka okullardan ücret karşılığında talepler geldi.

EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Bu işi kendisine meslek edinen Cangir, ev ekonomisine katkı sunmaya başladı. Necat Cangir, girdiği resim yarışmalarında da dereceler elde ettiğini söyledi.

Cangir, "Başaramazsın, senin rakiplerin çok diyorlardı. Lisede birçok hocamız yardımcı oldu. İlerlemeye devam edeceğim. Hem işimi yapıyorum hem de cebimde para kalıyor" dedi.

İLK HEDEFİ ÜNİVERSİTE

Resim konusunda üniversitelerde öğrencilere eğitim vermeyi hedeflediğini söyleyen Cangir, "İlk önce üniversite okumak, ondan sonra da doktora ve mastır yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Etiketler : çizgi film karakterleri resim necat cangir
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