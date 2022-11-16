ÇİZİMLERİ ÇOK BEĞENİLDİ



Batman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Necat Cangir, 4 yıl önce resim yapmaya başladı. Gönüllü olarak özellikle anaokullarının duvarlarına resimler yapmaya başlayan Cangir, birçok köy okulunun duvarlarını çizgi film karakterleriyle süsledi. Çizimlerinin beğenilmesinin ardından Cangir'e başka okullardan ücret karşılığında talepler geldi.

EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR



Bu işi kendisine meslek edinen Cangir, ev ekonomisine katkı sunmaya başladı. Necat Cangir, girdiği resim yarışmalarında da dereceler elde ettiğini söyledi.

Cangir, "Başaramazsın, senin rakiplerin çok diyorlardı. Lisede birçok hocamız yardımcı oldu. İlerlemeye devam edeceğim. Hem işimi yapıyorum hem de cebimde para kalıyor" dedi.

İLK HEDEFİ ÜNİVERSİTE



Resim konusunda üniversitelerde öğrencilere eğitim vermeyi hedeflediğini söyleyen Cangir, "İlk önce üniversite okumak, ondan sonra da doktora ve mastır yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.