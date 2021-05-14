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14 Mayıs 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:27:00

Gönül Köprüsü

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11 ülkenin destek verdiği, "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlatılan proje 300 çocuğun yüzünü güldürdü.

Bingöl'de ihtiyaç sahibi çocuklar, hediye yağmuruna tutuldu.

KARDEŞ ŞEHİR VE ÜLKELER

Türkiye Gençlik Vakfı ile Uluslararası Demokratlar Birliği, "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla bir proje başlattı. Çocukların bayram sevincini ve heyecanını yaşamalarını hedefleyen proje kapsamında Avrupa'dan 11 ülke ve 33 bölge ile Türkiye'den 33 ilin kardeş ilan edildi.

ÇİFTE BAYRAM SEVİNCİ

Bu kapsamda Bingöl merkez ile Solhan, Karlıova, Adaklı, Genç ilçeleri ve Ilıcalar beldesinde yetim ve öksüz, şehit ile gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere 300 çocuğa hediyeler dağıtıldı. Bayramlıklarını alan Bingöllü çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Etiketler : türkiye gençlik vakfı uluslararası demokratlar birliği çocuk hediye
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